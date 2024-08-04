Медведев назвал выданных за границу в результате обмена россиян предателями

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал предателями россиян, выданных за границу в результате обмена заключенными между РФ и Западом. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.
По словам Медведева, Россия передала странам Запада иностранцев, которые совершили уголовные преступления, причем, как уточнил он, некоторые из них были осуждены за шпионаж. Также в результате обмена на Запад были направлены граждане России, которые «поставили своей жизненной целью разрушение своей собственной страны», заявил политик. «Скажем прямо — они предатели. Если не в правовом, то, во всяком случае, в нравственном смысле слова», — подчеркнул он.