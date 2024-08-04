Медведев назвал обмен заключенными результатом филигранной работы ведомств

Медведев: обмен заключенными является результатом филигранной работы ведомств

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал обмен заключенными между Россией и странами Запада. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Медведев заявил, что состоявшийся обмен является самым масштабным в новейшей истории России. Он назвал произошедшее результатом филигранной работы российских и западных ведомств. «Это была очень трудная шахматная партия, которая проводилась по лучшим учебникам, длилась утомительно долго и подчас, казалось, уходила в цугцванг», — написал политик.

По его словам, западные партнеры «проявили и должный прагматизм, и склонность к разумным компромиссам». «Было трудно, но тем не менее все состоялось и, скажем предельно откровенно, в нашу пользу», — добавил Медведев.

Кроме того, политик отметил, что россияне, возвращенные в результате обмена, — это патриоты, которые совершили подвиг и достойны госнаград. Западу же были переданы «предатели, целью которых было разрушить страну», подчеркнул он.

Масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами состоялся в Турции 1 августа. В результате сделки восемь граждан России были возвращены на родину. Среди них были бизнесмен Владислав Клюшин, находившийся в заключении в США, и разведчик Вадим Красиков, который отбывал пожизненный срок в Германии.