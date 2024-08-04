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11:55, 4 августа 2024Россия

Медведев оценил итоги обмена заключенными между Россией и США

Медведев: обмен заключенными состоялся в пользу России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Масштабный обмен заключенными между США и Россией состоялся в пользу Москвы. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем канале в Telegram.

«Было трудно, но тем не менее все состоялось и, скажем предельно откровенно, в нашу пользу (...) Возвращенные россияне — патриоты, совершившие подвиг, они достойны госнаград, а за границу отпустили предателей, целью которых было разрушить страну», — написал политик.

Причем Медведев добавил, что обмен смог состояться в том числе благодаря конструктивному настрою стран Запада. По его словам, они «проявили в определенный момент и должный прагматизм, и склонность к разумным компромиссам».

Ранее Медведев заявил, что покинувшим российские колонии и переданным в ходе обмена со странами НАТО предателям России следует лихорадочно подбирать новые имена. По словам российского политика, ему хочется, чтобы «предатели России сгнили в застенке», однако отметил, что для страны полезнее «вытащить своих».

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      Максим Габриелян
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