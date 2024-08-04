Россиянку и ее дочь сбил мотоцикл на пешеходном переходе в Турции

В Турции мотоцикл сбил российскую туристку с дочерью на пешеходном переходе

В Турции российскую туристку с дочерью сбил мотоцикл. Об этом сообщает Yeni Alanya.

Происшествие случилось в Аланье в ночь на воскресенье, 4 августа. Россиянка с дочкой переходили дорогу по пешеходному переходу в районе Кызлар Пынары. Движущийся на высокой скорости мотоцикл сбил обеих. Женщина получила серьезные травмы, сейчас она находится в больнице.

Жители района рассказали журналистам, что мотоциклисты регулярно устраивают гонки по ночам.

Ранее сообщалось, что пара британских туристов попала в жесткую аварию в городе Кардамена на греческом острове Кос. Уточняется, что 28-летний мужчина ехал за рулем, а его 33-летняя возлюбленная была на пассажирском сиденье, она не выжила.