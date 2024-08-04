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15:12, 4 августа 2024Путешествия

Россиянку и ее дочь сбил мотоцикл на пешеходном переходе в Турции

В Турции мотоцикл сбил российскую туристку с дочерью на пешеходном переходе

Фото: Francisco Seco / AP

В Турции российскую туристку с дочерью сбил мотоцикл. Об этом сообщает Yeni Alanya.

Происшествие случилось в Аланье в ночь на воскресенье, 4 августа. Россиянка с дочкой переходили дорогу по пешеходному переходу в районе Кызлар Пынары. Движущийся на высокой скорости мотоцикл сбил обеих. Женщина получила серьезные травмы, сейчас она находится в больнице.

Жители района рассказали журналистам, что мотоциклисты регулярно устраивают гонки по ночам.

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      Антонина Черташ
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