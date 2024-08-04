Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:18, 4 августа 2024Мир

США обещали помочь Израилю защититься от возможной атаки

CNN: США привлекут союзников для совместной защиты Израиля

Фото: Amir Cohen / Reuters

Заместитель советника президента по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что США привлекут силы союзников и партнеров для коллективной защиты Израиля от возможной атаки со стороны Ирана. Его слова приводит CNN.

Файнер подчеркнул, что Израиль столкнулся с экстраординарной угрозой.

Материалы по теме:
Швейцария 200 лет не вступала в войны. Почему после начала боевых действий на Украине ей сложно сохранить нейтралитет?
Швейцария 200 лет не вступала в войны.Почему после начала боевых действий на Украине ей сложно сохранить нейтралитет?
22 декабря 2022
Третье пришествие. Нетаньяху снова премьер-министр Израиля. Почему он может стать посредником между Россией и Украиной?
Третье пришествие.Нетаньяху снова премьер-министр Израиля. Почему он может стать посредником между Россией и Украиной?
14 ноября 2022
«Эти парни будут диктовать свои правила» Украинская мафия стала одной из сильнейших в Европе. Что стоит за ее влиянием?
«Эти парни будут диктовать свои правила»Украинская мафия стала одной из сильнейших в Европе. Что стоит за ее влиянием?
17 января 2023

«Соединенные Штаты, другие партнеры и союзники собрались, чтобы помочь Израилю защититься и поразить угрозу. Мы готовимся снова сделать это в случае необходимости», — обещал он.

По словам чиновника, изменения в боеготовности сил США в регионе предполагают подготовку к возможному ответу против Израиля со стороны Ирана или другого противника.

Ранее в Израиле предрекли многодневную и изматывающую атаку на страну. До этого газета The Jerusalem Post (JP) заявила, что Иран намерен атаковать Израиль 12-13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа. Нападение будет вестись совместно с движением «Хезболла».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский подтвердил прибытие истребителей F-16 на Украину. Что известно о новых самолетах?

      Журналистам из России запретили сфотографировать Андрееву и Шнайдер с медалями

      США обещали помочь Израилю защититься от возможной атаки

      В Германии выступили за скорейшее прекращение конфликта на Украине и переговоры с Россией

      Украинка стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту

      В США разоблачили сторонников конфликта на Украине

      «Локомотив» разгромил «Ахмат» в матче РПЛ

      В США возмутились ударами ВСУ по гражданским объектам

      Мизулина рассказала об усталости от популярности

      В Луганске при обстреле ВСУ получили повреждения порядка 30 частных домов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше