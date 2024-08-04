США обещали помочь Израилю защититься от возможной атаки

CNN: США привлекут союзников для совместной защиты Израиля

Заместитель советника президента по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что США привлекут силы союзников и партнеров для коллективной защиты Израиля от возможной атаки со стороны Ирана. Его слова приводит CNN.

Файнер подчеркнул, что Израиль столкнулся с экстраординарной угрозой.

«Соединенные Штаты, другие партнеры и союзники собрались, чтобы помочь Израилю защититься и поразить угрозу. Мы готовимся снова сделать это в случае необходимости», — обещал он.

По словам чиновника, изменения в боеготовности сил США в регионе предполагают подготовку к возможному ответу против Израиля со стороны Ирана или другого противника.

Ранее в Израиле предрекли многодневную и изматывающую атаку на страну. До этого газета The Jerusalem Post (JP) заявила, что Иран намерен атаковать Израиль 12-13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа. Нападение будет вестись совместно с движением «Хезболла».