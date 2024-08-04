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13:36, 4 августа 2024Спорт

Стала известна причина снятия со стометровки Игр-2024 трехкратной олимпийской чемпионки

Бегунья Фрейзер-Прайс пропустила стометровку на Олимпиаде-2024 из-за травмы

Фото: Hannah Peters / Getty Images

Начальник сборной Ямайки на Играх 2024 года Ян Келли назвал причину снятия со стометровки трехкратной олимпийской чемпионки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. Его слова приводит Reuters.

Келли заявил, что Фрейзер-Прайс пропустила забег на Олимпиаде из-за травмы, полученной во время разминки. Он опроверг информацию о том, что легкоатлетку не пустили на территорию арены сотрудники службы безопасности.

Ранее издание Essentially Sports сообщило, что сотрудники службы безопасности не пускали на территорию стадиона Фрейзер‑Прайс, так как они приехала на соревнования на личном транспорте, а не на командном автобусе, который был предоставлен организаторами.

В стометровке победила Жюльен Альфред из Сент-Люсии, финишировавшая с результатом 10,72 секунды. Медаль стала первой в истории страны на Олимпийских играх. Альфред опередила американок Ша’Кэрри Ричардсон (10,87) и Мелиссу Джефферсон (10,92).

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      Анастасия Борисова
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