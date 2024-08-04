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06:24, 4 августа 2024Мир

В Германии назвали войну на Ближнем Востоке концом Израиля

Основатель Megaupload Шмитц: война на Ближнем Востоке станет концом Израиля

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что война на Ближнем Востоке станет концом Израиля. Об этом он написал в социальной сети X.

«Справедливый мир — единственная надежда Израиля. Война станет концом Израиля», — заявил он.

Ранее газета The Jerusalem Post (JP) сообщила, что Иран планирует атаковать Израиль 12-13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа. Нападение будет вестись совместно с движением «Хезболла». Отмаечается, что у западной разведки есть доказательства того, что атака состоится в траурный день.

В ночь на 4 августа вооруженные формирования шиитской милиции «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее.

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      Марина Совина
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