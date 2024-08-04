В КНДР сделали заявление об обращении к России

Ким Чен Ын: КНДР обратится за помощью к России при необходимости

Северная Корея обратится к России за помощью в устранении последствий наводнения при необходимости. Такое заявление сделал глава КНДР Ким Чен Ын, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Душой воспринял искренние соболезнования самых близких друзей. На нынешнем этапе принялись государственные меры по срочной ликвидации последствий наводнения, поэтому восстановление будет проводиться по составленному плану. А если в ходе дальнейшего восстановления нужна насущная помощь, то будет просить самых искренних друзей (Москву) о помощи», — сказал Ким Чен Ын.

Ранее южнокорейские СМИ заявили о многочисленных жертвах паводка из-за повышение уровня воды в реке Амноккан. Ким Чен Ын лично проинспектировал затопленные северокорейские поселки. Во время посещения одного из них он врезался в дерево.

Позднее президент России Владимир Путин направил соболезнования лидеру КНДР Ким Чен Ыну в связи с трагическими последствиями паводков в КНДР. «Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку», — заключил он.