Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:04, 4 августа 2024Мир

В КНДР сделали заявление об обращении к России

Ким Чен Ын: КНДР обратится за помощью к России при необходимости

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Северная Корея обратится к России за помощью в устранении последствий наводнения при необходимости. Такое заявление сделал глава КНДР Ким Чен Ын, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Душой воспринял искренние соболезнования самых близких друзей. На нынешнем этапе принялись государственные меры по срочной ликвидации последствий наводнения, поэтому восстановление будет проводиться по составленному плану. А если в ходе дальнейшего восстановления нужна насущная помощь, то будет просить самых искренних друзей (Москву) о помощи», — сказал Ким Чен Ын.

Ранее южнокорейские СМИ заявили о многочисленных жертвах паводка из-за повышение уровня воды в реке Амноккан. Ким Чен Ын лично проинспектировал затопленные северокорейские поселки. Во время посещения одного из них он врезался в дерево.

Позднее президент России Владимир Путин направил соболезнования лидеру КНДР Ким Чен Ыну в связи с трагическими последствиями паводков в КНДР. «Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку», — заключил он.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      «Чуть в обморок не упал». Возвращенный по обмену россиянин рассказал о встрече с Путиным и об условиях в тюрьме США

      Ватикан отреагировал на неоднозначные сцены с открытия Олимпиады

      Историк сравнила Трампа с итальянским диктатором

      В КНДР сделали заявление об обращении к России

      В деле «Крокуса» появился новый свидетель

      В Полтавской области произошли взрывы

      Российский ударный дрон завершил ночную охоту поражением Leopard

      Ливан обстрелял населенный пункт на севере Израиля

      Польского генерала отозвали из штаб-квартиры НАТО за гомофобию

      Трамп поздравил Путина с «великолепной сделкой»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше