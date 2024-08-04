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21:11, 4 августа 2024Бывший СССР

В Луганске после обстрела ВСУ начались очаговые возгорания

Подполковник ЛНР Марочко: в Луганске после обстрела начались очаговые возгорания

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В Луганске после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) начались очаговые возгорания, об этом сообщил отставной подполковник Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Клубы дыма видны со всех частей города. Масштаб возгораний и нанесенный ущерб еще устанавливаются», — уточнил военный эксперт.

Он добавил, что серия взрывов продолжалась на протяжении шести минут с 16:10 4 августа. Телеканал «Луганск 24» сообщил, что часть осколков от сбитых боеприпасов упала на жилые кварталы города.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ попытались атаковать Луганск, используя набор ударных средств поражения. «Мощно отработала система ПВО. Достоверно видно пока только возгорание травы и леса на окраине города», — рассказал он.

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      Марина Совина
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