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18:24, 4 августа 2024Бывший СССР

ВСУ попытались нанести массированный удар по Луганску

Мирошник: ВСУ попытались атаковать Луганск набором ударных средств поражения

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Луганск, используя набор ударных средств поражения. Об этом в Telegram написал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Мощно отработала система ПВО. Достоверно видно пока только возгорание травы и леса на окраине города», — написал он.

По его словам, Луганск неоднократно подвергался ударам дальнобойных вооружений, которые были переданы Киеву западными союзниками.

Ранее из-за обстрела ВСУ четыре тысячи человек остались без света в Таврийске Херсонской области.

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      Варвара Кошечкина
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