Мирошник: ВСУ попытались атаковать Луганск набором ударных средств поражения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Луганск, используя набор ударных средств поражения. Об этом в Telegram написал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Мощно отработала система ПВО. Достоверно видно пока только возгорание травы и леса на окраине города», — написал он.

По его словам, Луганск неоднократно подвергался ударам дальнобойных вооружений, которые были переданы Киеву западными союзниками.

Ранее из-за обстрела ВСУ четыре тысячи человек остались без света в Таврийске Херсонской области.