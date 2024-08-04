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17:11, 4 августа 2024Россия

В российском регионе ввели режим ЧС в лесах

Глава Ховалыг ввел на всей территории Тувы режим ЧС в лесах из-за жары

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) был введен в лесах регионального характера на всей территории Тувы из-за продолжающейся жаркой и сухой погоды. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в Telegram-канале.

Он отметил, что сейчас непростая обстановка сложилась на территориях Пий-Хемского, Чеди-Хольского и Тандинского районов. Ховалыг пояснил, что в российском регионе за минувшие сутки удалось ликвидировать четыре пожара, еще один был локализован.

«Действуют 23 возгорания. Их общая площадь не превышает двух тысяч гектаров. На некоторых территориях прошли сильные дожди. Надеемся, что количество пожаров может уменьшится», — написал глава Тувы.

Ховалыг добавил, что власти запросили помощь у соседних регионов. В Туву согласились прибыть лесопожарные из Хакасии и Омска.

Ранее стало известно, что в Бурятии ввели полный запрет на посещение гражданами лесов.

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      Анна Щербакова
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