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05:39, 26 мая 2024Экономика

В российском регионе ввели полный запрет на посещение лесов

В Бурятии ввели полный запрет на посещение лесов из-за пожаров

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

В Бурятии ввели полный запрет на посещение гражданами лесов. Об этом сообщило республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ) в Telegram-канале.

Уточняется, что такое решение принял 26 мая Оперштаб по охране лесов от пожаров в Бурятии. «Более 90 процентов всех лесных пожаров в Бурятии, в 2024 году возникло по вине местного населения», — говорится в сообщении. В агентстве также отметили, что в российском регионе складывается лесопожарная обстановка: в республике установилась сухая, жаркая погода. Руководитель РАЛХ Сергей Борошноев попросил местных жителей отнестись к данному решению с пониманием.

Агентство также напомнило, что за нарушения в лесах в период действия особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность.

Ранее сообщалось, что в северо-восточных районах Кубани ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

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      Марина Совина
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