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10:04, 24 мая 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 25 мая

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному курортному региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в субботу, 25 мая, местами в северо-восточных районах Кубани ожидается высокая пожароопасность четвертого класса. В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать все необходимые меры безопасности.

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«Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу, и у вас нет возможности локализовать его быстро, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня», — говорится в сообщении.

По словам спасателей, если скрыться от пожара невозможно, следует войти в водоем или лечь на землю и накрыться мокрой одеждой. «При сильной задымленности дышать лучше возле земли, при этом рот и нос прикройте любой тканью, сложенной в несколько слоев», — добавили они.

Ранее руководство аэропорта Сочи приняло решение усилить меры безопасности. Представители авиагавани заявили, что подобное решение принято по указанию Росавиации.

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