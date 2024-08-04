В США заявили о рекордном пополнении ядерного арсенала

Глава NNSA Хруби: Пентагон получил более 200 боеприпасов в 2023 году

За 2023 год Пентагон получил более 200 боеприпасов благодаря денежным вливаниям в отрасль экс-президентов Барака Обамы и Дональда Трампа, а также действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом заявила глава Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби в заявлении, опубликованном на сайте Минэнерго.

«Это наша самая крупная поставка за год с момента окончания холодной войны (...) Это существенное изменение по сравнению с тем, что было всего несколько лет назад, когда мы с трудом производили наши первые производственные единицы (...) Это достижение должно помочь выровнять наши потенциалы относительно России и Китая», — отмечается в заявлении структуры.

При этом Хруби подчеркнула, что Китай стремительно наращивает собственные ресурсы и может в скором времени стать серьезным вызовом для Соединенных Штатов.

10 октября 2023 года замглавы российской делегации на заседании первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН Константин Воронцов заявил, что США профинансировали обновление объектов хранения ядерного оружия в Великобритании. Он добавил, что оно способно оперативно достигать целей в глубине территории Союзного государства России и Белоруссии.