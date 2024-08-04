Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:17, 4 августа 2024Мир

В США заявили о рекордном пополнении ядерного арсенала

Глава NNSA Хруби: Пентагон получил более 200 боеприпасов в 2023 году
Глава NNSA Джилл Хруби

Глава NNSA Джилл Хруби. Фото: National Nuclear Security Administration

За 2023 год Пентагон получил более 200 боеприпасов благодаря денежным вливаниям в отрасль экс-президентов Барака Обамы и Дональда Трампа, а также действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом заявила глава Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби в заявлении, опубликованном на сайте Минэнерго.

«Это наша самая крупная поставка за год с момента окончания холодной войны (...) Это существенное изменение по сравнению с тем, что было всего несколько лет назад, когда мы с трудом производили наши первые производственные единицы (...) Это достижение должно помочь выровнять наши потенциалы относительно России и Китая», — отмечается в заявлении структуры.

При этом Хруби подчеркнула, что Китай стремительно наращивает собственные ресурсы и может в скором времени стать серьезным вызовом для Соединенных Штатов.

10 октября 2023 года замглавы российской делегации на заседании первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН Константин Воронцов заявил, что США профинансировали обновление объектов хранения ядерного оружия в Великобритании. Он добавил, что оно способно оперативно достигать целей в глубине территории Союзного государства России и Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев назвал предателями выданных за границу россиян. Он считает, что их целью было разрушение страны

      Кадыров призвал Зеленского на коленях просить прощения у украинского народа и России

      В небе над Украиной заметили F-16

      В Британии заявили об успешном продвижении России на покровском направлении

      В США предупредили об опасности из-за затягивания конфликта на Украине

      В предложении «АвтоВАЗа» поднять утильсбор усомнились

      Российский боксер-чемпион рассказал о состоянии после избиения

      Кадыров назвал ерундой передачу Украине истребителей F-16

      Инстасамка подала в суд на популярную сеть доставки японской кухни

      На Западе условия Зеленского по окончанию конфликта назвали уничтожением Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше