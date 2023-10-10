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01:04, 10 октября 2023Мир

США запланировали вернуть свои ядерные бомбы на территорию Британии

МИД России: США планируют вернуть свои ядерные бомбы на территорию Британии

Фото: Sergey Lantyukhov / Globallookpress.com

США профинансировали обновление объектов хранения ядерного оружия в Великобритании, рассказал замглавы российской делегации на заседании первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН Константин Воронцов. Об этом пишет РИА Новости.

«Американское ядерное оружие развернуто на передовых базах в Европе за тысячи километров от США», — указали в МИД РФ.

Воронцов добавил, что оно способно оперативно достигать целей в глубине территории Союзного государства России и Белоруссии. «Вашингтон профинансировал модернизацию объектов хранения в Великобритании, что с очевидностью указывает на планы вернуть туда американские ядерные бомбы», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что США тайно разместили на авиабазах в пяти европейских странах около 150 бомб с ядерными зарядами.

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    Марина Совина
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