США запланировали вернуть свои ядерные бомбы на территорию Британии

МИД России: США планируют вернуть свои ядерные бомбы на территорию Британии

США профинансировали обновление объектов хранения ядерного оружия в Великобритании, рассказал замглавы российской делегации на заседании первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН Константин Воронцов. Об этом пишет РИА Новости.

«Американское ядерное оружие развернуто на передовых базах в Европе за тысячи километров от США», — указали в МИД РФ.

Воронцов добавил, что оно способно оперативно достигать целей в глубине территории Союзного государства России и Белоруссии. «Вашингтон профинансировал модернизацию объектов хранения в Великобритании, что с очевидностью указывает на планы вернуть туда американские ядерные бомбы», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что США тайно разместили на авиабазах в пяти европейских странах около 150 бомб с ядерными зарядами.