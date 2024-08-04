Врач предупредила о вреде гематогена

Гастроэнтеролог Сухорукова: гематоген действует не лучше кондитерского батончика

Гематоген, используемый в качестве средства от анемии, действвует не лучше кондитерского батончика. Дело в том, что его состав не содержит железа, которое бы легко усваивалось организмом, объяснила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова, передает РИА Новости.

«Состав гематогена обычно такой: сахар, молоко сгущенное, патока крахмальная, альбумин черный пищевой, глицерин, вода, аскорбиновая кислота, сульфат железа, ванилин, пиридоксина гидрохлорид, сульфат меди, фолиевая кислота», — перечислила специалист.

Врач предупредила, что за счет большого числа сахара и отстутствия усвояемого железа гематоген можно считать десертом. «В нем нет железа, которое может усваиваться организмом. А вот сахар на первом месте, так что это больше десерт, чем все остальное», — резюмировала Сухорукова.