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04:18, 4 августа 2024Среда обитания

Врач предупредила о вреде гематогена

Гастроэнтеролог Сухорукова: гематоген действует не лучше кондитерского батончика

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Гематоген, используемый в качестве средства от анемии, действвует не лучше кондитерского батончика. Дело в том, что его состав не содержит железа, которое бы легко усваивалось организмом, объяснила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова, передает РИА Новости.

«Состав гематогена обычно такой: сахар, молоко сгущенное, патока крахмальная, альбумин черный пищевой, глицерин, вода, аскорбиновая кислота, сульфат железа, ванилин, пиридоксина гидрохлорид, сульфат меди, фолиевая кислота», — перечислила специалист.

Врач предупредила, что за счет большого числа сахара и отстутствия усвояемого железа гематоген можно считать десертом. «В нем нет железа, которое может усваиваться организмом. А вот сахар на первом месте, так что это больше десерт, чем все остальное», — резюмировала Сухорукова.

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      Александра Синицына
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