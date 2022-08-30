Названа опасность гематогена

Диетолог Поляков рассказал об опасности переедания гематогена

Диетолог, эндокринолог Антон Поляков в беседе с Ura.ru назвал переедание гематогена опасным для здоровья, поскольку он содержит большое количество сахаров. Он пояснил, что при регулярном употреблении продукта у человека могут возникнуть проблемы с сосудистой системой, а также появится лишний вес или диабет.

«Минусом является то, что скрывает вкус гематогена, то есть, большое количество сладкого, быстрых углеводов, которые применяются для того, чтобы вкус был поинтереснее. Избыток сахаров, конечно, влияет и на сосудистую систему, и в целом на углеводный обмен, может давать скачки инсулина. Если на гематогенах сидеть регулярно, теоретически можно получить набор веса и диабет заработать, но это нужно есть много, каждый день», — заявил специалист.

Врач также рассказал, что гематоген является очень полезным продуктом для тех, кто страдают железодефицитной анемией. По его мнению, это хорошая альтернатива употреблению мяса в огромных количествах.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о пользе популярного аптечного средства. По словам доктора, гематоген, который сегодня продается в аптеках, не повышает уровень гемоглобина в крови.