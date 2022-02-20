Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Доктор Мясников развеял миф о пользе популярного аптечного средства

Врач Мясников заявил, что современный гематоген не повышает уровень гемоглобина в крови

Кадр: О самом главном / YouTube

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял миф о пользе популярного аптечного средства. По словам доктора, гематоген, который сегодня продается в аптеках, не повышает уровень гемоглобина в крови. Выпуск доступен на YouTube.

Специалист заявил, что советский гематоген, в отличие от современного, содержал бычью кровь. «Анемия была повальным бичом в советское время, и бычья кровь была железом. Конечно, неэффективно, но как-то повышала гемоглобин», — объяснил врач. При этом он поставил под сомнение то, что гематоген современного состава имеет такие же полезные свойства.

Доктор также подчеркнул, что препараты железа нужно принимать в сочетании с глюкозой, чтобы оно усваивалось организмом. Поэтому для приготовления советского гематогена бычью кровь варили с сахаром, отметил медик.

Ранее Мясников перечислил пять советских «суперпродуктов», о которых, по его мнению, незаслуженно забыли. Среди таких продуктов врач назвал и гематоген. Он уточнил, что в то время аптечную сладость давали всем, вне зависимости от того, есть ли у человека анемия или нет.

Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом
Доктор Мясников развеял миф о пользе популярного аптечного средства
В Кремле предупредили о последствиях заявлений о датах «вторжения» на Украину
Эксперт допустила сохранение омикрон-штамма COVID-19 в человеческой популяции
Нидерланды начали поставлять на Украину оружие
В Казахстане задержали бывшего министра обороны
Вирусолог рассказал об угрозах COVID-19 здоровью Елизаветы II
Обнаружено тело пропавшего в Подмосковье экс-замминистра юстиции
Российские олимпийцы приняли участие в параде спортсменов на закрытии Игр
В Сингапуре нашли прожившего 30 лет в лесу пожилого мужчину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.