Доктор Мясников развеял миф о пользе популярного аптечного средства

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял миф о пользе популярного аптечного средства. По словам доктора, гематоген, который сегодня продается в аптеках, не повышает уровень гемоглобина в крови. Выпуск доступен на YouTube.

Специалист заявил, что советский гематоген, в отличие от современного, содержал бычью кровь. «Анемия была повальным бичом в советское время, и бычья кровь была железом. Конечно, неэффективно, но как-то повышала гемоглобин», — объяснил врач. При этом он поставил под сомнение то, что гематоген современного состава имеет такие же полезные свойства.

Доктор также подчеркнул, что препараты железа нужно принимать в сочетании с глюкозой, чтобы оно усваивалось организмом. Поэтому для приготовления советского гематогена бычью кровь варили с сахаром, отметил медик.

Ранее Мясников перечислил пять советских «суперпродуктов», о которых, по его мнению, незаслуженно забыли. Среди таких продуктов врач назвал и гематоген. Он уточнил, что в то время аптечную сладость давали всем, вне зависимости от того, есть ли у человека анемия или нет.