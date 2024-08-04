Юрист напомнила о штрафах за мытье машины на даче

Юрист Чирикова: за мытье машины на газоне вне своего участка положен штраф

За мытье машины на газоне вне своего дачного участка можно получить штраф. Об этом напомнила старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова в беседе с РИА Новости.

Чирикова уточнила, что садоводам придется заплатить до пяти тысяч рублей, а должностным лицам — до четырех тысяч рублей. Как подчеркнула юрист, вода от мытья машины может помешать соседям или навредить состоянию грунта.

Ранее член Ассоциации юристов России Наталья Глебова рассказала, что при парковке автомобиля на газоне территории садово-некоммерческого товарищества (СНТ) его владельцу грозит штраф, сумма которого варьируется в зависимости от региона.

До этого дачников предупредили о штрафах за сорняки на участках. Согласно статье 10.1 КоАП РФ, для граждан предусмотрено взыскание в размере от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 до 1000, для юридических — от 5 до 10 тысяч рублей. В регионах могут устанавливаться и более высокие штрафы.