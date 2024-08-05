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16:05, 5 августа 2024Интернет и СМИ

Популярный комик рассказал о зарплате в шоу на ТНТ4

Комик Чапарян получал 120 тысяч рублей во время работы в шоу «22 комика» на ТНТ4

Кадр: Дмитрий Колыбелкин / Youtube

Популярный комик и бывший участник интернет-шоу «Что было дальше?» Артур Чапарян рассказал о зарплате в передаче «22 комика» на канале ТНТ4. Подробности он раскрыл в беседе с коллегой Дмитрием Колыбелкиным, запись их разговора доступна на YouTube.

Чапарян отметил, что получал зарплату в размере более 100 тысяч рублей во время работы в шоу «22 комика» в качестве креативного продюсера. Помимо этого, как уточнил юморист, он и сам снимался в передаче. «Я получил 120 тысяч рублей за 35 минут — три монолога по 40 тысяч рублей», — добавил комик.

Ранее Чапарян раскрыл разницу между российской и американской публикой. По его словам, зрители в США более открытые и расслабленные, чем слушатели в России.

Артур Чапарян — российский стендап-комик армянского происхождения. Прославился благодаря участию в программе Stand Up на ТНТ и интернет-шоу «Что было дальше?»

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      Олег Давыдов
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