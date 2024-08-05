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11:04, 5 августа 2024Силовые структуры

Бывшего замглавы Московской антидопинговой лаборатории объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск экс-замглавы Московской антидопинговой лаборатории

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

МВД России объявило в розыск бывшего заместителя главы Московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского. Это следует из базы ведомства.

Соболевского разыскивают по уголовной статье, однако по какой именно, в базе не сказано.

Ранее в Службе внешней разведки Российской Феде­рации (СВР РФ) сообщили, что США запланировали очередной этап кам­пании по изоляции России в мировом спорте. По данным ведомства, этот проект курируют экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Соболевский.

Соболевский переехал в США в 2015 году, а Родченков — в 2016 году. После переезда они обвинили победителей Олимпиады-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов и рассказали о государственной системе допинга в стране. Всемирное антидопинговое агентство начало расследование, по итогам которого российских легкоатлетов и тяжелоатлетов не допустили к Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

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