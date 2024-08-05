Раскрыты детали дела бывшего замглавы Московской антидопинговой лаборатории

Экс-замглавы Московской антидопинговой лаборатории проходит по уголовному делу

Бывшего заместителя главы Московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского подозревают в воспрепятствовании правосудию. Об этом сообщает РИА Новости.

Против него расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»). В свою очередь источник ТАСС предположил, что претензии правоохранительных органов к Соболевскому связаны с делом о манипуляциях с базами данных российских спортсменов. МВД России объявило его в розыск.

В Службе внешней разведки России сообщили, что США запланировали очередной этап кам­пании по изоляции России в мировом спорте. По данным ведомства, этот проект курируют экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Соболевский.

Соболевский переехал в США в 2015 году, а Родченков — в 2016 году. После переезда они обвинили победителей Олимпиады-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов и рассказали о государственной системе допинга в стране. Всемирное антидопинговое агентство начало расследование, по итогам которого российских легкоатлетов и тяжелоатлетов не допустили к Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.