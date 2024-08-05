В России переобъявили в розыск бывшего главу антидопинговой лаборатории

МВД РФ переобъявило в розыск экс-главу антидопинговой лаборатории Родченкова

Бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова переобъявили в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.

Он разыскивается российскими властями по уголовной статье. Родченкова обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, воспрепятствовании осуществления правосудия и незаконном обороте сильнодействующих веществ. В России его заочно арестовали в 2017 году и объявили в международный розыск.

Ранее 5 августа сообщалось, что бывшего заместителя главы Московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского подозревают в воспрепятствовании правосудию. Также претензии правоохранительных органов к нему могут быть связаны с делом о манипуляциях с базами данных российских спортсменов. МВД России объявило его в розыск.

Соболевский переехал в США в 2015 году, а Родченков — в 2016 году. После переезда они обвинили победителей Олимпиады-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов и рассказали о государственной системе допинга в стране. Всемирное антидопинговое агентство начало расследование, по итогам которого российских легкоатлетов и тяжелоатлетов не допустили к Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.