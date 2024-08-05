СВР: США намерены очернить российское фигурное катание и синхронное плавание

США запланировали очередной этап кам­пании по изоляции России в мировом спорте. Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Российской Феде­рации (СВР РФ).

Отмечается, что в этот раз под удар могут попасть «самые русские» дисциплины — художественная гимнастика, синхронное плавание и фигурное катание. США намерены оболгать атлетов и тренеров.

«По замыслу американцев, очерняющие материалы должны будут убедить болельщиков по всему миру, что мощь и красота российских художниц, синхронисток и фигуристов — всего лишь результат применения неких чудодейственных препаратов, обман, иллюзия», — говорится в сообщении.

Кураторами проекта выступают экс-руководители Московской антидо­пинговой лаборатории — сбежавшие в США Григорий Родченков и Тимофей Соболев­ский. Подчеркивается, что они получают информацию от тре­неров и врачей, готовящих рос­сийских спортсменов. Осведомителям они обещают щедрые гонорары и переезд из России.

Ранее Родченков призвал к жестким санкциям против российских спортсменов. «Российский флаг и гимн следует запретить на Олимпийских играх навсегда», — заявил он.