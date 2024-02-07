Родченков призвал навсегда запретить российские флаг и гимн на Олимпиаде

Григорий Родченков призвал навсегда запретить российские флаг и гимн на ОИ

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков призвал к жестким санкциям против российских спортсменов. Его слова приводит CNN.

«Российский флаг и гимн следует запретить на Олимпийских играх навсегда. Если МОК хочет иметь хоть какой-то авторитет, они дисквалифицируют российских спортсменов на 10 лет, не меньше», — добавил Родченков.

Родченков бежал в США в 2015 году и стал информатором WADA. Показания Родченкова послужили основой доклада Ричарда Макларена, в котором говорилось о существовании в России государственной системы поддержки допинга.

По итогам расследования ряд российских атлетов столкнулся с дисквалификацией, аннулированием результатов и лишением наград. Сборной России запретили выступать на Олимпиадах со своими флагом и гимном.