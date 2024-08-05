Евросоюз фактически признал смену власти в Бангладеш

Боррель: необходимо обеспечить передачу власти новому правительству Бангладеш

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель фактически признал смену власти в Бангладеш, заявив, что необходимо обеспечить передачу власти новому правительству после следующих выборов. С таким призывом он обратился в социальной сети Х.

«Жизненно важно провести организованную и мирную передачу власти демократически избранному правительству», — заявил Боррель.

Он добавил, что Евросоюз «внимательно следит» за событиями в Бангладеш и «призывает к спокойствию и сдержанности». Глава евродипломатии также заявил, что ЕС опечален уходом людей из жизни в результате беспорядков в стране.

Ранее стало известно, что командующий войсками Бангладеш Вакер-Уз-Заман обсудит с президентом страны Шахабуддином Чуппу формирование нового, временного правительства.

5 августа ушедшая в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина на фоне протестов в стране покинула официальную резиденцию в Дакке.