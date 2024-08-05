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06:33, 5 августа 2024Наука и техника

Apple отложила выход складного планшета

MacRumors: Apple не выпустит первый складной планшет iPad в 2025 году

Фото: @apple

Корпорация Apple отложила выход своего первого складного планшета, назначенный на 2025 год. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на аналитика Haitong International Securities Джеффа Пу.

В записке для инвесторов Пу отметил, что компании пришлось временно заморозить проект складного iPad. По словам специалиста, в Apple сперва были уверены в том, что устройство появится не позже 2025 года. Теперь же в компании полагают, что складной девайс поступит в массовое производство и на рынок в 2026 году.

Основной причиной срыва производства Джефф Пу назвал проблему с качеством складного дисплея. Судя по всему, гибкая передняя панель не устраивает руководителей Apple. При этом аналитик полагает, что проблема поправима, поэтому в корпорации назначили предварительную дату выпуска устройства на второй квартал 2026 года.

В материале специалист отметил, что верит в потенциал американской корпорации. Позитивный прогноз, в том числе, связан с положительным влияением на рынок нейросети Apple Intelligence, которую запустят осенью 2024 года, и релизом iPhone 17 в 2025 году.

В июне аналитик Джефф Пу заявил, что первый складной смартфон компании Apple получит один дисплей. Специалист полагает, что новый iPhone будет очень похож на Huawei Mate Xs 2 и выйдет в 2026 году.

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      Андрей Ставицкий
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