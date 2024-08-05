Марьяна Ро показала пресс на фото в кроп-топе

24-летняя российская блогерша Марьяна Ро показала пресс на фото в кроп-топе

Возлюбленная российского рэп-исполнителя Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) показала фанатам пресс на фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

24-летняя инфлюэнсерша снялась на кровати в сером облегающем кроп-топе без лямок, который приподняла, полностью обнажив живот. Также она надела юбку с заниженной талией и розово-зеленым принтом.

При этом избранница музыканта распустила уложенные волнами волосы и отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность.

В июле сообщалось, что российская блогерша Саша Спилберг кардинально сменила имидж и удивила фанатов.