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19:38, 5 августа 2024Ценности

Марьяна Ро показала пресс на фото в кроп-топе

24-летняя российская блогерша Марьяна Ро показала пресс на фото в кроп-топе

Фото: Telegram-канал MaryanaRo

Возлюбленная российского рэп-исполнителя Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) показала фанатам пресс на фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

24-летняя инфлюэнсерша снялась на кровати в сером облегающем кроп-топе без лямок, который приподняла, полностью обнажив живот. Также она надела юбку с заниженной талией и розово-зеленым принтом.

При этом избранница музыканта распустила уложенные волнами волосы и отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность.

В июле сообщалось, что российская блогерша Саша Спилберг кардинально сменила имидж и удивила фанатов.

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      Карина Черных
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