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13:18, 19 июля 2024Ценности

Блогерша Саша Спилберг удивила фанатов кардинальной сменой имиджа

Фото: Telegram-канал «САША СПИЛБЕРГ»

Российская блогерша Саша Спилберг кардинально сменила имидж и удивила фанатов. Соответствующие пост и комментарии появились в ее Telegram-канале.

Инфлюэнсерша поделилась фото, на которых показала свой новый образ. На размещенных кадрах видно, что девушка решила отказаться от длинных прядей и сделала каре. В описании к публикации она призналась, что всегда боялась резких перемен во внешности. «Длинные волосы были моей идентичностью, некой стабильностью: я ни разу за 26 лет не красилась, не стриглась коротко. Жила с предубеждением, что должна быть привлекательной», — посетовала звезда.

Поклонники, в свою очередь, оценили преображение Спилберг в комментариях под постом. «Очень непривычно видеть тебя с такой длиной», «Так неожиданно! Тебе очень идет!», «Тот случай, когда прическа ждала своего часа, и не зря», «Интересно очень, непривычно», «Как смело», — высказывались они.

В июне Саша Спилберг показала подписчикам правдивые пляжные фото.

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      Мария Винар
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