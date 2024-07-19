Блогерша Саша Спилберг удивила фанатов кардинальной сменой имиджа

Российская блогерша Саша Спилберг кардинально сменила имидж и удивила фанатов. Соответствующие пост и комментарии появились в ее Telegram-канале.

Инфлюэнсерша поделилась фото, на которых показала свой новый образ. На размещенных кадрах видно, что девушка решила отказаться от длинных прядей и сделала каре. В описании к публикации она призналась, что всегда боялась резких перемен во внешности. «Длинные волосы были моей идентичностью, некой стабильностью: я ни разу за 26 лет не красилась, не стриглась коротко. Жила с предубеждением, что должна быть привлекательной», — посетовала звезда.

Поклонники, в свою очередь, оценили преображение Спилберг в комментариях под постом. «Очень непривычно видеть тебя с такой длиной», «Так неожиданно! Тебе очень идет!», «Тот случай, когда прическа ждала своего часа, и не зря», «Интересно очень, непривычно», «Как смело», — высказывались они.

В июне Саша Спилберг показала подписчикам правдивые пляжные фото.

