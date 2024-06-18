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10:29, 18 июня 2024Ценности

Блогерша Саша Спилберг раскрыла правду о фото в купальниках

Блогерша Саша Спилберг показала фанатам правдивые фото в купальнике

Фото: @sashaspilberg

Российская блогерша Саша Спилберг показала фанатам правдивые пляжные фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

26-летний инфлюэнсер опубликовала серию снимков, на которых она запечатлена на фоне океана. Сначала знаменитость позировала в ярко-красном купальнике лицом к камере, демонстрируя поклонникам подтянутую фигуру. В то же время на втором кадре Спилберг встала боком, показывая несовершенства внешности.

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23 сентября 2022

«Красивое фото на пляже и реалистичное», — раскрыла правду о фотографиях блогеров Спилберг.

В декабре 2022 года Саша Спилберг назвала ставшую причиной травли в сети деталь своего лица. Девушка заявила, что ее главным касающимся внешнего вида комплексом были губы — верхняя казалась инфлюэнсерше слишком тонкой.

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      Карина Черных
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