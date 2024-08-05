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19:47, 5 августа 2024Россия

Описана реакция детей обменянных Дульцевых на сообщение об их национальности

Разведчики Дульцевы: сын спокойно отреагировал на слова о то, что он русский
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сын обменянных Россией разведчиков-нелегалов Анны и Артема Дульцевых спокойно отреагировал на известие о том, что он русский. Об этом рассказали сами разведчики в эфире телеканала «Россия 1».

Как рассказали Дульцевы, их дочь в ответ на эту новость расплакалась, но сын отнесся к сообщению спокойно. «Рассказала [о том, что он русский] Дане, он к этому отнесся спокойно, но очень положительно», — описала реакцию ребенка на сообщение о его национальности разведчица Анна.

Дети разведчиков узнали о том, что они русские, только когда самолет вылетел из Анкары в Россию.

Артем и Анна Дульцевы вернулись в Россию после масштабного обмена заключенными, состоявшегося между Москвой и странами НАТО. В рамках мероприятия были обменяны заключенные, содержавшиеся в тюрьмах США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии.

Десять из них отправились в Москву, 13 — в Берлин, трое — в Вашингтон. Из мест заключения были освобождены, среди прочих, журналист Эван Гершкович, разведчик Вадим Красиков, а также Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (включены Минюстом в реестр иноагентов).

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      Марк Леонов
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