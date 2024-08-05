Определена дата рассмотрения судом жалобы генерала Попова

Суд рассмотрит жалобу генерала Попова о сроках домашнего ареста 7 августа

Второй Западный окружной военный суд в Москве в среду, 7 августа, рассмотрит жалобу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова на срок его домашнего ареста. Дату рассмотрения его ходатайства сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Апелляционная жалоба обвиняемого Попова назначена к рассмотрению на 10:00 7 августа», — цитирует слова собеседницы агентство. Ранее адвокат Сергей Буйновский уточнял, что его подзащитный не согласен только с продлением срока меры пресечения, а ее замену на домашний арест обжаловать не собирается.

Генерал Попов проходит обвиняемым по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. С 21 мая он находился в СИЗО, однако 11 июля суд заменил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что все следственные действия по делу генерал-майора завершены.

