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10:49, 5 августа 2024Интернет и СМИ

Популярный комик рассказал о многомиллионном заработке с одного концерта

Комик Чапарян рассказал, что заработал восемь миллионов рублей за концерт

Кадр: Дмитрий Колыбелкин / YouTube

Популярный комик, бывший участник передачи Stand Up на канале ТНТ и интернет-шоу «Что было дальше?» Артур Чапарян раскрыл, что однажды заработал восемь миллионов рублей с одного концерта. Об этом он рассказал в беседе с коллегой Дмитрием Колыбелкиным, запись их разговора доступна на YouTube.

Комик отметил, что многомиллионный доход он получил благодаря публикации концерта на платной платформе. Чапарян выразил мнение, что продавать концерты на платных сервисах полезно для индустрии. «Я показал альтернативу, что это может стоить дороже», — пояснил он.

По словам Чапаряна, многие юмористы публикуют свои концерты в сети в бесплатном доступе, что, как он считает, вредит индустрии стендапа. «КВН не платил артистам — это все результат этого», — подчеркнул он.

Ранее стендап-комик Сергей Орлов рассказал, что заработал 14 миллионов рублей за продажу концерта на платной платформе. По его словам, за один месяц его концерт купили 47 тысяч человек.

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      Олег Давыдов
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