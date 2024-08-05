Появилось видео задержания американского журналиста в Екатеринбурге

RT показал видео задержания журналиста WSJ Гершковича в Екатеринбурге

Обнародовано видео поимки с поличным американского шпиона в Москве

Начало событий в новости Обнародовано видео поимки с поличным американского шпиона в Москве

Обнародовано оперативное видео задержания в Екатеринбурге журналиста американской газеты Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, которое провели сотрудники ФСБ в марте 2023 года. Запись публикует RT.

На кадрах виден Гершкович с мужчиной за столиком в кафе. Входят сотрудники правоохранительных органов и задерживают американского журналиста.

Ранее 5 августа было опубликовано видео поимки бывшего морского пехотинца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж. Он попался с поличным в столичном отеле «Метрополь» в 2018 году.

1 августа президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 заключенных, которые участвовали в масштабном обмене между Москвой и странами Запада. Среди них Гершкович и Уилан.