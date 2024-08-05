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09:54, 5 августа 2024Силовые структуры

Обнародовано видео поимки с поличным американского шпиона в Москве

RT показал видео задержания шпиона Уилана в 2018 году в отеле Москвы

Бывший морской пехотинец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж и обменянный на днях, попался с поличным в столичном отеле «Метрополь» в 2018 году. Оперативное видео задержания американца обнародовал RT.

На кадрах в номере гостиницы виден Уилан, которому мужчина передает флешку с секретными данными о сотрудниках ФСБ. После этого правоохранительные органы производят задержание иностранца, его ведут в служебную машину, далее он показан в кабинете следователя.

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Уилана. Он в числе 13 человек участвовал в обмене заключенными. Глава государства сделал это, чтобы вернуть российских граждан, которые находились на территории иностранных государств, отмечается в публикации Кремля.

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      Любовь Ширижик
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