Обнародовано видео поимки с поличным американского шпиона в Москве

RT показал видео задержания шпиона Уилана в 2018 году в отеле Москвы

Бывший морской пехотинец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж и обменянный на днях, попался с поличным в столичном отеле «Метрополь» в 2018 году. Оперативное видео задержания американца обнародовал RT.

На кадрах в номере гостиницы виден Уилан, которому мужчина передает флешку с секретными данными о сотрудниках ФСБ. После этого правоохранительные органы производят задержание иностранца, его ведут в служебную машину, далее он показан в кабинете следователя.

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Уилана. Он в числе 13 человек участвовал в обмене заключенными. Глава государства сделал это, чтобы вернуть российских граждан, которые находились на территории иностранных государств, отмечается в публикации Кремля.