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17:28, 5 августа 2024Из жизни

Пропавшая девушка провела три месяца в пещере и «превратилась в змею»

В Индии пропавшую девушку нашли в пещере через три месяца

Пропавшую девушку из Индии нашли в пещере спустя несколько месяцев. Как пишет Times Now News, она вела себя как змея.

Девушка из деревни Каривадих, штат Джаркханд, исчезла из дома около трех месяцев назад, еще весной. Жители поселка случайно нашли ее в пещере. При этом она вела себя как змея: ползла по земле и быстро шевелила языком, высовывая его изо рта. По информации источников, когда родные впервые узнали о местонахождении пропавшей, они не смогли вывести ее из пещеры. Им пришлось совершить киртан и пуджу — обряды почитания и благодарности. Только с их помощью они выманили девушку из глубины пещеры.

Часть процесса попала на видео, которое стало вирусным. На нем девушка ползет по каменному полу, а толпа поет, пытаясь успокоить ее. Девушка шевелит языком по-змеиному, а затем на время теряет сознание. На следующих кадрах ее можно увидеть стоящей прямо возле стены. По информации СМИ, после групповых песнопений и молитв родители увели девушку домой.

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Комментаторы в интернете предположили, что девушка может страдать от психиатрических проблем. Часть пользователей усомнилась в аутентичности ролика, они предположили, что видео — постановка.

Ранее в Индии в лесу нашли американку, прикованную к дереву цепью. Она сообщила спасателям, что больше месяца ничего не ела.

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      Антонина Черташ
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