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20:33, 5 августа 2024Силовые структуры

Против избившего мужчину российского депутата возбудили уголовное дело

В Красноярске завели дело на депутата, избившего водителя во время конфликта
Начало событий в новости Избивший водителя депутат дал показания в полиции

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата городского совета города Назарово, который избил водителя во время дорожного конфликта в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главк Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.

Российский депутат подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

По версии следствия, все произошло 3 августа. В полицию поступило сообщение о конфликте двух мужчин, который перерос в драку, на пересечении улиц 2-я Брянская и Брянская в Красноярске. В результате случившегося потерпевшему пришлось обратиться в медицинское учреждение, где ему предварительно диагностировали перелом дна левой орбиты, перелом костей носа и сотрясение головного мозга.

Как уточняет РИА Новости, подозреваемый — не только депутат, но и боец ММА Владимир Ивашкин. Тот объяснил свое поведение провокацией со стороны пострадавшего

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      Олеся Мицкевич
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