Избивший водителя депутат дал показания в полиции

Избивший водителя депутат и боец ММА Ивашкин объяснил свое поведение провокацией

Депутат Гоосдумы от паартии КПРФ, боец ММА Владимир Ивашкин, который в ходе инцидента с конфликтом на дороге в Красноярске избил водителя, дал показания в полиции. Он объяснил свое поведение провокацией со стороны пострадавшего, передает «Газета.Ru».

«Я дал объяснения в Назарово. Завтра уже приеду в Красноярск. Можно было разобраться в этой ситуации спокойно. Я стоял у машины, на видео видно, потом все произошло. Конечно, перебор в суматохе получился. Суматоху он (водитель. — «Газета.Ru») спровоцировал, сильно спровоцировал», — уточнил Ивашкин.