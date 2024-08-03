Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
00:23, 4 августа 2024Силовые структуры

Избивший водителя депутат дал показания в полиции

Избивший водителя депутат и боец ММА Ивашкин объяснил свое поведение провокацией

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Депутат Гоосдумы от паартии КПРФ, боец ММА Владимир Ивашкин, который в ходе инцидента с конфликтом на дороге в Красноярске избил водителя, дал показания в полиции. Он объяснил свое поведение провокацией со стороны пострадавшего, передает «Газета.Ru».

«Я дал объяснения в Назарово. Завтра уже приеду в Красноярск. Можно было разобраться в этой ситуации спокойно. Я стоял у машины, на видео видно, потом все произошло. Конечно, перебор в суматохе получился. Суматоху он (водитель. — «Газета.Ru») спровоцировал, сильно спровоцировал», — уточнил Ивашкин.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта дата атаки Израиля Ираном

      Поверх «мангала» на бронетехнике установили высокопрочную антенну

      Российский боец ММА одержал третью подряд победу в UFC

      Избивший водителя депутат дал показания в полиции

      Спрогнозирована борьба внутри ХАМАС после убийства Хании

      У популярного российского блогера началось заражение крови

      Мужчина 35 лет искал убежище легендарного разбойника и нашел. Тайна не давала ему покоя с детства. Что он увидел?

      «Находиться в этой стране невыносимо». С какими разочарованиями сталкиваются россияне, мечтавшие попасть в США?

      Бывший тренер российского клуба умер во время футбольного матча

      Уоррен Баффетт продал почти половину своих акций Apple

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше