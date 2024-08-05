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14:38, 5 августа 2024Забота о себе

Раскрыт простой способ снизить риск деменции

Эндокринолог Павлова заявила, что рыбий жир помогает снизить риск деменции

Фото: PxHere

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова заявила, что рыбий жир (Омега-3) помогает в профилактике деменции. Простой способ снизить риск развития болезни Альцгеймера и старческого слабоумия она раскрыла в своем Telegram-канале.

Врач объяснила, что польза рыбьего жира для профилактики когнитивных расстройств доказана последним исследованием. По ее словам, в научном эксперименте принимали участие пожилые люди — носители гена APOE4, ответственного за предрасположенность к болезни Альцгеймера. Одной группе добровольцев в течение определенного времени давали рыбий жир, а второй — плацебо в виде соевого масла.

Через год у носителей опасного гена резко сократилось нарушение целостности клеток головного мозга, а в группе, принимавшей плацебо, таких результатов не было, продолжила Павлова.

Прием рыбьего жира может быть одним из способов профилактики слабоумия, но лишь при наличии предрасположенности к этому заболеванию

Зухра Павловаэндокринолог

В то же время эндокринолог отметила, что не всем пожилым людям нужно принимать рыбий жир, так как переизбыток Омега-3 может навредить. Однако, по ее словам, включение в рацион жирной морской рыбы уже позволит получить необходимые полезные кислоты.

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Ранее Зухра Павлова назвала неочевидный способ распознать сахарный диабет. По ее словам, у диабетиков меняется голос.

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      Вера Владзиевская
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