Группировка «Запад» ликвидировала пункт дислокации иностранных наемников ВСУ

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма заявил, что ее ракетное подразделение уничтожило пункт временной дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом передает ТАСС.

Бигма уточнил, что ракетное подразделение нанесло удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Балакле Харьковской области. «Объект уничтожен вместе с 80 боевиками», — отметил он.

Ранее пленный украинец Альберт Григорович рассказал о праве наемников ВСУ не исполнять приказы. Он сравнил военную службу иностранцев с поведением туристов на сафари, поскольку многие солдаты приезжают «пострелять», а затем отправляются на родину.