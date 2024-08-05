Угрозу приостановки участия Венгрии в Шенгене из-за виз для россиян оценили

Политолог Блохин усомнился в приостановке участия Венгрии в Шенгене

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, лектор Российского общества «Знание», политолог Константин Блохин оценил вероятность приостановки участия Венгрии в Шенгенском соглашении из-за ослабления требований к визам россиян. В разговоре с «Лентой.ру» Блохин усомнился в возможности подобного сценарий.

Ранее стало известно, что группа из 70 депутатов Европарламента (ЕП) захотела приостановить участие Венгрии в Шенгенском соглашении после того, как эта страна решила ослабить визовые требования к гражданам восьми стран, в том числе России.

«Это слишком радикальная санкция: исключение Венгрии из Шенгена — это уже не просто ценностный разрыв. Думаю, что этого не будет. Это некая попытка дисциплинировать [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана на фоне его мирных инициатив и слов о нормализации отношений с Россией», — объяснил Блохин.

Это попытка психологически оказать давление на Орбана, но из Шенгена Венгрию вряд ли исключат, это будет показатель значительного геополитического разрыва. Шенген — это важный элемент западной политики Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, лектор Российского общества «Знание», политолог

В конце июля председатель Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что, частично упростив правила получения туристической визы для граждан России, Венгрия якобы «открывает двери» для проникновения шпионов в ЕС. Политик добавил, что решение Будапешта является несвоевременным.