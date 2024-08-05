Спор о курице и яйце закончился поножовщиной

В Индонезии мужчина ударил собутыльника ножом из-за спора о курице и яйце

В Индонезии спор о курице и яйце закончился дракой на ножах. Об этом пишет The Thaiger.

Согласно данным полиции, 24 июля двое мужчин с острова Сулавеси, которые только что познакомились, решили вместе выпить. Собутыльники, которые стали известны СМИ как Д.Р. и Кадир Марку, некоторое время приятно проводили время в компании друг друга. Затем Д.Р. вспомнил дилемму курицы и яйца и спросил нового приятеля, что, по его мнению, появилось первым. 47-летний Марку затруднился ответить, сообщил о желании уйти и исполнил свое намерение.

После этого Д.Р. быстро сбегал домой, взял нож и отправился следом за Марку. Он догнал его у церкви и 15 раз ударил лезвием. Мужчину экстренно госпитализировали, но он потерял много крови, и медики не смогли спасти его. Д.Р. самостоятельно сдался полиции после устроенной им поножовщины. Его взяли под стражу, мужчина останется за решеткой до окончания расследования.

Ранее сообщалось, что в Индии старшеклассник расправился с учителем химии из-за плохих оценок и вызова родителей в школу. Педагог отругал школьника, после чего тот бросился на него с ножом.