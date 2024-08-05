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16:14, 5 августа 2024Мир

Востоковед указал на странности вокруг возможного ответа Ирана Израилю

Востоковед Тарасов назвал странностью утечку о возможном ответе Ирана Израилю

Фото: Vahid Salemi / AP

Вокруг возможного ответа Ирана Израилю сейчас наблюдается очень много странностей, заявил политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов. Своим наблюдением он поделился с «Лентой.ру».

Иран — информационно очень закрытая страна, отметил востоковед. При этом о его возможном ответе на ликвидацию главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании рассуждают все, кому не лень.

«Называются сроки: 12-13 августа, 5-6 августа, понедельник и прочее, вплоть до того — до намаза или после намаза — в той ситуации, когда Иран объявил, что удар готовится тщательно, возмездие будет, нужно сохранить лицо, но как он будет осуществляться, является глубочайшей тайной, поэтому это попытка спровоцировать какие-то ответные действия Ирана таким образом. Израильские СМИ пишут, что удар может быть комбинированным сразу с трех направлений: с Ливана — это "Хезболла", вариант хуситов возможен и со стороны Ирана может еще какие-то остаточные подразделения ХАМАС могут еще что-то нанести. Очень много всевозможных рассуждений. Они пытаются из этой акции устроить пиар-спектакль, чуть ли не написанный по голливудскому сценарию», — высказался политолог.

Он подчеркнул, что, когда будет нанесен удар, неизвестно, как он будет нанесен — тоже неизвестно, но, скорее всего, он будет нанесен, и, скорее всего, он будет не таким, каким его ожидали увидеть.

Идет перетягивание каната. Опыт показывает, что такая большая информационная кампания, противоречивая очень, разных сторон происходит тогда, когда идет процесс закулисных переговоров, когда идет процесс озвучивания каких-то тезисов в публичном пространстве, которые непонятны внешней публике, журналистам, экспертам, аналитикам, которые начинают домысливать ситуацию, как это мы с вами делаем, но это сигналы, которые посылаются конкретным лицам, участникам закрытых переговоров

Станислав Тарасоввостоковед

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что Иран и «Хезболла» начнут атаку на Израиль в понедельник, 5 августа.

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До этого в Израиле предрекли многодневную и изматывающую атаку на страну. До этого газета The Jerusalem Post (JP) заявила, что Иран намерен атаковать Израиль 12-13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа. Нападение якобы будет вестись совместно с движением «Хезболла».

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      Варвара Кошечкина
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