Устранившего вора в законе Япончика киллера заочно осудили в Москве

Суд в Москве заочно дал 19 лет киллеру за убийство вора в законе Япончика

Московский городской суд вынес заочный приговор киллеру Астамуру Бутбе, устранившему вора в законе Япончика (настоящее имя — Вячеслав Иваньков). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Бутбу приговорили к 19 годам колонии строгого режима. В настоящее время киллер находится в международной розыске.

По данным следствия, Бутба выстрелил в Япончика из снайперской винтовки на выходе из ресторана на Хорошевском шоссе 28 июля 2009 года. Вор в законе не выжил.

Ранее тот же суд заочно приговорил к 16 годам колонии и другого участника устранения Иванькова — 46-летнего Нугзара Папаву. По данным следствия, он вместе с другими участниками банды вел скрытое наблюдение за Япончиком и передавал Бутбе указания о времени стрельбы.

