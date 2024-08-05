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15:01, 5 августа 2024Путешествия

В пассажирский самолет сразу после вылета ударила молния

В летевший из США в Италию самолет Delta сразу после вылета ударила молния

Фото: Liu Jie / Globallookpress.com

В самолет авиакомпании Delta Air Lines, летевший из США в Италию, сразу после вылета ударила молния. Об этом пишет ABC News.

Уточняется, что после инцидента пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета в Бостоне «из соображений предосторожности». Посадка Airbus A330 прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал.

Представители перевозчика извинились перед путешественниками и заявили, что работают над тем, чтобы доставить их в пункт назначения как можно быстрее. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало расследование.

В конце июля в самолет российской авиакомпании Utair с пассажирами на борту попала молния. Специалисты обнаружили следы от ее удара во время послеполетного осмотра лайнера.

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      Алина Черненко
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