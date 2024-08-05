В Подмосковье операторы ЗРК С-400 обвинили офицера в издевательствах. Их госпитализировали

В Подмосковье операторы ЗРК С-400 обвинили подполковника в избиении

В Подмосковье два оператора зенитного российского комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» попали в больницу после побоев. Они обвинили в издевательствах офицера воинской части.

Согласно полученной информации, все произошло в одной из воинских частей Одинцовского района Подмосковья. Пострадавшие рассказали, что подполковник Жильцов вынуждал их в течение 20 минут стоять на полусогнутых ногах, а также бил по голове металлической палкой.

В больнице врачи диагностировали у обоих военных множественные ушибы мягких тканей, при этом у одного из солдат также обнаружили закрытую черепно-мозговую травму. В отношении избивавшего их подполковника возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Дело взял под свой контроль военный Следственный комитет (СК) России.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве командира взвода обвинили в избиении подчиненного

В одном из подразделений московского силового ведомства командира обвинили в избиении подчиненного.

Инцидент произошел 30 июля. 26-летний сотрудник силовых структур вернулся в батальон после дежурства, когда к нему подошел командир взвода и потребовал написать заявление на увольнение. Молодой человек отказался, сославшись на конец смены. Позже уже в раздевалке командир вместе с коллегой вновь попытались вынудить силовика уволиться, а после очередного отказа они насильно затащили его в кабинет комбата, применив силовой захват на шее. Под давлением сотрудник подписал рапорт об увольнении.

На следующий день он обратился к врачу с сильной болью в области шеи и позвоночника. У него диагностировали растяжение связок шейного отдела позвоночника и правого локтевого сустава. Имея на руках медицинское подтверждение травм, силовик обратился в отдел службы безопасности и выдвинул обвинения против командира. По факту случившегося СК России проведет проверку.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российский контрактник открыл огонь по сослуживцам в зоне СВО

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в закрытом режиме рассмотрит дело российского контрактника Александра Ткаченко, который открыл огонь по сослуживцам в зоне специальной военной операции (СВО) за упреки в свой адрес.

Рядовой прибыл вместе с подразделением под Херсон. В один из дней он под воздействием алкоголя повздорил со своими сослуживцами, которые обвинили его в трусости и нежелании воевать. В ответ на упреки Ткаченко открыл по ним стрельбу из автомата АК-12. Один из пострадавших попал в больницу с серьезными травмами, другой получил ранение, несовместимое с жизнью.

По информации суда, кроме основного обвинения, военному вменяются такие статьи, как самовольное оставление места службы и незаконный оборот запрещенных веществ.