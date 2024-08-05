В прыжках с шестом установили новый мировой рекорд

Швед Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом на ОИ

Швед Арман Дюплантис стал победителем Олимпийских игр (ОИ) 2024 года в Париже в прыжках с шестом. Трансляция велась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

С третьей попытки 24-летний спортсмен прыгнул на 6,25 метра, тем самым установив новый мировой рекорд. Предыдущее достижение также принадлежало ему. Кроме того, легкоатлет установил новый олимпийский рекорд.

На втором месте расположился американец Гэвин Сэм Кендрикс (6,95 метра). Третьим стал грек Эммануил Каралис (6,90 метра).

Дюплантис также является олимпийским чемпионом Игр в Токио. Тогда он также установил мировой рекорд, взяв высоту 6,24 метра.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа.