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04:10, 5 августа 2024Наука и техника

В России рассказали о превосходстве ПВО страны над аналогами НАТО

АЦ ВКО: эшелонированные системы ПВО России превосходят аналоги стран НАТО

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Аналитический центр по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО) рассказал о преимуществах российских средств противовоздушной обороны (ПВО) над аналогами НАТО. Соответствующую статью опубликовал журнал «Национальная оборона».

По данным аналитиков, сравнивая средства поражения целей на большом удалении от обороняемых войск, американский зенитный ракетный комплекс (ЗКР) Patriot уступает российскому С-400 в дальности и высоте, на которой он способен перехватывать аэродинамические средства воздушного нападения.

Говоря о комплексах средней дальности, эксперты отмечают, что советская и российская концепция эшелонированной ПВО всегда уделяла большое внимание их развитию. Таким образом, ЗРК «Викинг» превосходит такие западные аналоги, как IRIS-T SLM, NASAMS III и SAMP/T, которыми пользуются страны Североатлантического альянса.

Также вооружение НАТО по многим параметрам превосходят и комплексы малой дальности, в частности «Тор-М2». Данный вид вооружения предназначен для уничтожения дронов и пилотируемых летательных аппаратов.

«Высокие тактико-технические характеристики современных российских ЗРС и ЗРК делают их лучшими представителями своих классов, способными обеспечить эффективное противовоздушное прикрытие войск в зоне своей ответственности», — сказано в материале.

Ранее Министерство обороны России показало работу зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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      Марина Совина
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