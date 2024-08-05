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16:20, 5 августа 2024Моя страна

В российском регионе заметили неизвестного науке леопарда

Водители заметили у автодороги под Уссурийском неизвестного науке леопарда

Кадр: Telegram-канал «Земля леопарда» — дирекция заповедников

Водители заметили неизвестного науке леопарда у автодороги под Уссурийском. Об этом сообщает Telegram-канал «Земля леопарда».

Сотрудники природного комплекса, расположенном в российском регионе, изучили видео очевидцев и установили, что информация о нем отсутствует в базе зарегистрированных особей. По их предположению, это молодой самец, который только начал самостоятельную жизнь и решил отправиться на поиски собственного места, но из-за нехватки опыта и стресса потерял бдительность.

Специалисты призвали соблюдать меры безопасности при встрече с диким животным. «Встретив леопарда, необходимо соблюдать безопасную дистанцию, не менее 20 метров, и не пытаться приблизиться к животному. Нельзя привлекать внимание зверя голосом, не стоит открывать в авто окна и двери», — пояснили эксперты.

Ранее сообщалось, что в Хакасии обнаружили редкое краснокнижное животное, которое считалось исчезнувшим в республике.

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      Мария Винар
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