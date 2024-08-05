Офицер ВСУ Сазонов признал, что опытные бойцы устали от боевых действий

Опытные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) устали от боевых действий. Об их усталости от конфликта из-за отсутствия ротации рассказал офицер ВСУ Кирилл Сазонов, его цитирует ТАСС.

«У людей просто "подрывает крышу" от усталости, от всего», — признал он. Сазонов добавил, что иногда украинские военные готовы отправиться в тюрьму за отказ выходить на позиции.

По словам офицера, это относится не только к новобранцам, но и к опытным бойцам, которые давно пребывают в зоне конфликта. Кроме того, некоторые военнослужащие, которые не выполняют приказы, самовольно покидают военные части, отметил Сазонов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о растущем недовольстве и нехватке сил у бойцов ВСУ. Он объяснил, что свидетельством этого стало возросшее число сдающихся в плен, в том числе иностранцев. По мнению главы Чечни, многие украинские военные, взятые в плен, были мобилизованы принудительно.